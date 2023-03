Hideaki Ōmura, Gouverneur der Präfektur Aichi, in der der Park liegt, bezeichnete die Fotos laut CNN auf einer Pressekonferenz als »unangemessen«. Weiter sagte er: »Ob Erwachsene oder Kinder, die Menschen gehen in den Ghibli-Park, um in die Ghibli-Welt einzutauchen und sich zu amüsieren.«

Vergleich mit »Sushi-Terror«

Der Gouverneur forderte die Parkleitung dazu auf, solche Aktionen zu unterbinden, sobald sie entdeckt werden. »Die Leute, die in den Park kommen, um so etwas zu tun, sollten besser zu Hause bleiben«, fügte er hinzu und drohte »strenge Maßnahmen« an. »Das ist extrem bösartig, genau wie das störende Verhalten in Sushi-Restaurants mit Fließband. Es könnte an die Zerstörung von Eigentum heranreichen.«