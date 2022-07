Das tödliche Attentat auf den früheren Premierminister Shinzō Abe hat Japan aufgewühlt. Vier Tage später haben nun Angehörige und Bekannte an einer privaten Trauerfeier für den Politiker am Zōjō-ji-Tempel in Tokio teilgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kamen Hunderte Menschen zu der Zeremonie.