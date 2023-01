Warnung der Polizei in Japan Vorsicht vor U-Bahn-Grapschern!

»Man kann sie so viel begrapschen wie man will«

So berichtet es die Zeitung »Nikkan Sports« am Mittwoch. In Japans chronisch überfüllten U-Bahnen können Frauen leicht Opfer von Grapschern werden. »Chikan« ist ein so ernstes Problem, dass es zu bestimmten Zeiten Abteile nur für Frauen gibt. An Bahnsteigen wird inzwischen angezeigt, welche Waggons eines Zuges weniger überfüllt sind, die Situation mithin für Frauen übersichtlicher ist.