Bis Sonntagnachmittag wurden in Tokio 46 Menschen mit Verdacht auf Hitzschlag in ein Krankenhaus gebracht, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NHK. In Kawagoe, 20 Kilometer nordwestlich von Tokio, starb ein 94-Jähriger an den Folgen eines Hitzschlags, nachdem er am Samstag bewusstlos in seinem nicht klimatisierten Zimmer aufgefunden worden war.