In Japan ist ein als vermisst gemeldeter, zwei Meter langer Königspython nach tagelanger Suche gefunden worden – im Auto des Besitzers. Das Tier hatte sich unter dem Handschuhfach hinter einer Kabelverkleidung versteckt. Das berichteten japanische Medien am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich in der japanischen Großstadt Kurashiki im Südwesten des Landes.