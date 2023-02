Bei dem Unfall zu Jahresbeginn war er schwer verletzt worden. Am Neujahrstag war Renner auf seinem Grundstück am Berghang, nahe dem Lake Tahoe, einem See an der Grenze der US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien, von einem tonnenschweren Schneepflug überfahren worden. Zuvor soll er versucht haben, das Auto eines Familienmitglieds zu befreien, das nach einem heftigen Schneesturm stecken geblieben war. Er wurde ins Krankenhaus geflogen und operiert.