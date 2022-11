In dem Interview hatte Boateng unter anderem über Auseinandersetzungen in der Beziehung und von Alkoholproblemen seiner Ex-Freundin gesprochen. Lenhardt war 2012 Finalistin bei »Germany’s Next Topmodel« und zuletzt mit Boateng liiert. Kurz bevor das Interview erschien, hatte sich das Paar getrennt. Am 9. Februar 2021 gab ihre Familie über einen Anwalt bekannt, dass Lenhardt tot sei. Die Polizei in Berlin bestätigte damals einen Einsatz, bei dem eine leblose Person gefunden worden war. Es gebe keine Anzeichen für Fremdeinwirkung, hieß es.