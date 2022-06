US-Präsident Joe Biden ist bei einem Wochenendausflug mit seinem Fahrrad umgestürzt. Der Unfall blieb offenbar ohne Folgen, wie das Weiße Haus mitteilte. Biden verbringt das Wochenende in seinem privaten Anwesen im Küstenort Rehoboth in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. Am Morgen brachen der 79-Jährige und seine Ehefrau Jill zu dem Ausflug auf.