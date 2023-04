Prinz Harry habe »eine E-Mail des Büros seiner Majestät hinsichtlich der Krönung« von Charles III. am 6. Mai erhalten, zitierte die »Sunday Times« einen Sprecher des Paares. Vorerst gebe es von Harry und Meghan aber keine Stellungnahme, ob sie die Einladung annehmen, hieß es in dem Bericht weiter. Der Buckingham-Palast wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

Minister: »Riesiger Meilenstein in der Geschichte«

Harry und Meghan hatten sich 2020 aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet, um ein unabhängigeres Leben zu führen. Seitdem sorgten sie in einem Interview mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey vor zwei Jahren, in einer im Dezember veröffentlichten Netflix-Doku-Serie und in der im Januar veröffentlichten Autobiografie von Prinz Harry mit deutlicher Kritik am Königshaus mächtig für Wirbel.