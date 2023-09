Mit seinen Brüdern Kevin und Nick hatte Joe 2005 die von Teenagern umschwärmte Band Jonas Brothers gegründet. Die Gruppe löste sich 2013 auf, feierte sechs Jahre später aber mit dem Album »Happiness Begins« ein Comeback. Die Brüder verfolgten Solo-Karrieren und traten vor die Filmkameras. Derzeit ist das Trio in den USA wieder auf Tour.

Turner stammt aus Northampton, England. Sie wurde mit ihrer Rolle als Sansa Stark in der Serie »Game of Thrones« weltbekannt. Außerdem spielte sie Jean Grey in den Filmen »X-Men: Apocalypse« (2016) und »Dark Phoenix« (2019).