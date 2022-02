Jörg Kachelmann über Sturmtief »Zeynep« »So sterben die meisten Menschen: Baum auf Kopf oder Baum auf Auto«

Sturmtief »Zeynep« wird in der kommenden Nacht durch Deutschland wüten. Der Meteorologe Jörg Kachelmann erklärt, was den Sturm so gefährlich macht – und wie man ihn überlebt.