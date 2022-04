Wie sieht’s aus?

Die Ostereier bleiben trocken – der Sonntag ist der trockene und sonnigste Feiertag, am Freitag gibts noch örtliche Schauer, vor allem Richtung Osten, in den Mittelgebirgen und am Alpenrand. Am Samstag suppt es noch örtlich etwas ganz im Süden, sonst Sonne/Wolken gemischt.