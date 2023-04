Treffen der Christian Motorcyclists Association Die Konferenz der Bibel-Biker

»Riding for the Son« – so lautet das Credo der Christian Motorcyclists Association. In ihr haben sich gläubige Motorradfahrer aus aller Welt zusammengeschlossen. Am Wochenende trafen sich rund 600 Mitglieder in Johannesburg. Das sind die Bilder.