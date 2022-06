Gerichtsbedienstete verliest das Urteil:

»Stellen Sie fest, das Mr. Depp mit klaren, überzeugenden Beweisen belegt hat, dass Ms. Heard aus Böswilligkeit gehandelt hat? Antwort: ja.«

Dieses Urteil ist ein Sieg für Johnny Depp. Das Gericht in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia verurteilte seine Ex-Frau Amber Heard zu 10,35 Millionen Dollar Schadensersatz wegen Verleumdung. In einem Zeitungsessay hatte sie dem Schauspieler 2018 häusliche Gewalt vorgeworfen, allerdings ohne seinen Namen zu nennen.

Gerichtsbedienstete verliest das Urteil:

»Frage: Die Behauptung war falsch? Antwort: ja.«

Johnny Depp selbst war bei der Urteilsverkündung nicht im Saal. Sein juristisches Team zeigte sich erleichtert. Aber ganz straflos geht auch die Depp-Seite nicht aus dem Prozess.

Gerichtsbedienstete verliest das Urteil:

»Gegen John C. Depp II. verhängen wir, die Jury, Schadensersatz in Höhe von 2 Millionen Dollar.«

Auch in diesem Fall ging es um Verleumdung. Depps ehemaliger Anwalt hatte 2020 in dessen Namen behauptet, Heard habe Missbrauchsspuren in einem Penthouse für die Polizei inszeniert. Die Geschworenen sahen das als widerlegt an.

Dennoch ist Johnny Depp der klare Gewinner dieses Prozesses. In dessen Verlauf kamen immer mehr wüste Details aus der verkorksten Beziehung der beiden Schauspieler zutage. Obwohl auch Depps massive Alkohol- und Drogenprobleme offenkundig wurden, kippten die Sympathien weiter Teile der Öffentlichkeit immer mehr in seine Richtung.

Sandra Poulos, Fan aus Florida:

»Ich glaube, dass Missbrauch in beide Richtungen gehen kann. Wenn ich ihn reden gehört habe, hatte ich den Eindruck, er ist ehrlich. Ich glaube, was er sagt. Ich habe das Gefühl, er spricht von Herzen. Und ich bin froh, dass er gewonnen hat.«

Depps Anwaltsteam hatte Heard mehrere Lügen nachweisen können. Dennoch fragen sich Beobachter, welche Auswirkungen der Prozess auf andere Fälle von Gewalt zwischen Männern und Frauen hat. Manche sind besorgt, dass tatsächliche Täter durch Verleumdungsklagen weibliche Opfer künftig zu leicht mundtot machen könnten.