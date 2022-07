Ollmann wurde am 11. November 1908 in München geboren. Die letzten Jahre verbrachte sie in einem Altersheim in Itzehoe. Gesund hielt sich die Seniorin nach eigenen Angaben mit einer lebensfrohen Einstellung und mit Ginseng, einer in der fernöstlichen Medizin verwendeten Pflanze. Bis zum Alter von 100 Jahren spielte sie zudem Scrabble.