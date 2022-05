Im Streit über eine »Judensau«-Darstellung aus dem 13. Jahrhundert an der Fassade der Stadtkirche im sachsen-anhaltischen Wittenberg wehrt sich die verklagte Kirchengemeinde gegen die geforderte Demontage. Ein »verantwortungsbewusster Umgang mit der Vergangenheit« könnte der Argumentation des Klägers zufolge »nur noch im Wege der vollständigen Entsorgung der Vergangenheit stattfinden«, schreibt die Anwältin der evangelischen Gemeinde in ihrer Revisionserwiderung, die dem SPIEGEL vorliegt.

In dem Fall geht es um eine Skulptur aus dem 13. Jahrhundert, an deren antisemitischer Obszönität kein Zweifel besteht: Das an der Fassade des Gotteshauses angebrachte Sandsteinrelief zeigt, wie ein Rabbiner einem Schwein in den Anus schaut, während andere Juden an den Zitzen des Tieres trinken. In der christlichen Kunst des Mittelalters verkörperten Schweine den Teufel, im Judentum gelten sie als unrein.