Antworten finden im »Mizwa Mobil«

Rabbiner Teichtal sagte der »Berliner Morgenpost«, viele Menschen hätten Fragen zum Judentum, aber vielleicht nicht den Mut, sie zu stellen. Oder sie wüssten nicht, wo sie Antworten fänden. »Und dann steht an der Ecke das ›Mizwa Mobil‹, und ich kann hineingehen und Fragen stellen.« Die Synagoge auf vier Rädern soll auf Plätzen, in Schulen, in Berlin und überall in Deutschland, wo die Menschen mehr über das Judentum wissen wollen, stehen, sagte Teichtal.