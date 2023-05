Am Mittwoch wurden weniger als 100 Stücke angeboten, für Freitag stehen 150 weitere Lose in Genf auf dem Programm, bevor im November die Online-Auktion mit den restlichen Schmuckstücken fortgesetzt wird.

Zu den Glanzstücken gehört ein Cartier-Ring mit einem 25,59-karätigen »Taubenblut«-Rubin, dessen Wert auf 15 bis 20 Millionen Dollar geschätzt wird, wie Christie's Schmuck-Experte Rahul Kadakia erklärte. Außergewöhnlich ist nach seinen Angaben auch der tropfenförmige »Briolette of India«-Diamant mit gut 90 Karat, der an einer Halskette aus unzähligen kleinen Diamanten prangt. Das Auktionshaus hatte das Stück auf bis zu 14 Millionen Franken geschätzt, aber der Hammer fiel am Mittwoch bei der Auktion in Genf bei 5,2 Millionen Franken (5,3 Millionen Euro). Darauf ist eine Kommission fällig, der Käufer muss also gut 6,3 Millionen Franken zahlen, plus – je nach Wohnort – Mehrwertsteuer. Wer das Schnäppchen gemacht hat, wurde nicht bekannt.