Schwerer Unfall in Jülich Feuerwehrwagen kollidiert nach Fahrt über Rot mit Laster

In Jülich ist ein Feuerwehrwagen mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Lkw gegen ein Auto und dann in ein Sonnenstudio geschleudert wurde. Neun Menschen wurden verletzt.