Feuer bei Jüterbog »Das Wetter und die Löschmaßnahmen zeigten Wirkung«

Einsatzkräfte hatten am Samstag weiterhin versucht, das Feuer auf dem munitionsbelasteten ehemaligen Truppenübungsplatz einzugrenzen. Auch aus der Luft wurden die Löscharbeiten fortgesetzt. Seit dem Mittag unterstützte die Bundeswehr mit zwei Hubschraubern die Feuerwehrleute am Boden. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kam zum Einsatz. Nach Angaben der Bundespolizei wurden am Samstag bei 48 Anflügen rund 86.000 Liter Löschwasser abgeworfen. Seit Anfang Juni waren es rund 448.000 Liter Wasser bei 249 Anflügen.