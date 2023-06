Feuer angefacht

Eigentlich hatten die Feuerwehrkräfte dieser Tage auf eine Entspannung gehofft. Doch am Freitag hatte auffrischender Wind das Feuer erneut angefacht. Es stünden zahlreiche abgelöschte Bereiche wieder in Flammen, hatte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch, am Nachmittag erklärt.