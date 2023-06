Seit dem Mittag unterstützte die Bundeswehr mit zwei Hubschraubern die Feuerwehrleute am Boden. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kam zum Einsatz. Am Abend wurde eine Brandwache für die Nacht eingerichtet, die Hubschrauber wurden zunächst abgezogen und sollten am Sonntagmorgen wieder zum Einsatz kommen, wie die Einsatzleitung auf Nachfrage mitteilte. Für die Nacht werde zunächst keine Verschärfung der Situation erwartet, hieß es weiter. Am Sonntagmorgen solle die Situation vor Ort, auch mithilfe einer Drohne, neu bewertet werden.