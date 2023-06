Der Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gebiet bei Jüterbog in Brandenburg hat sich trotz des Löscheinsatzes aus der Luft weiter ausgebreitet. Feuerwehreinsatzleiter Rico Walentin sagte am späten Donnerstagabend, bei der Messung um 22 Uhr habe es bereits auf rund 27 Hektar gebrannt. »Die Ausbreitung nimmt mäßig und noch langsam zu.« Es werde geprüft, ob am Freitag zusätzlich vom Boden gelöscht werden kann, sagte Walentin.