Die Polizei hat mit einem Großeinsatz in Nortorf in Schleswig-Holstein eine Gruppe von Jugendlichen gestoppt, die mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe unterwegs waren. Besorgte Passanten hätten die vier bis fünf Jugendlichen mit der vermeintlichen Waffe, die ausgesehen habe wie ein Sturmgewehr der Bundeswehr, am Samstagvormittag auf der Straße gesehen und die Polizei alarmiert, wie die Beamten mitteilten.