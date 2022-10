Klarer Sieger

Der Begriff »smash« (im Jugendwort-Sinne) ist aus dem Spiel »Smash or Pass« bekannt: Dabei werden Personen als mögliche Sexpartner abgelehnt (»pass«) oder angenommen (»smash«).

»Smash« setzte sich bei einem Voting des Langenscheidt-Verlags mit 43 Prozent der Stimmen klar durch, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Jugendliche hatten zuvor in mehreren Runden über ihr Lieblingswort abgestimmt. Auf dem zweiten Platz folgt »bodenlos« (mies, unglaublich schlecht) mit 33 Prozent, an dritter Stelle liegt »Macher«, also die Bezeichnung für jemanden, der Dinge ohne Zögern umsetzt (24 Prozent), der etwas anpackt.