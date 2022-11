Vor vier Wochen hatte sich die Oscar-Preisträgerin auf Instagram noch selbst zum Geburtstag gratuliert. »Ich fühle Liebe und Magie an meinem 55. Geburtstag«, schrieb sie zu einem Foto mit Kaffeetasse in der Hand – und zitierte einen Psalm aus dem Tanach, der hebräischen Bibel: »Mein Becher läuft über.« Will sagen: Von allem ist mehr als genug vorhanden.