Obduktionsbericht nach Tod von Jugendlichem 15-jähriger Fußballer starb nach stumpfer Gewalteinwirkung

Der Junge war am vergangenen Mittwoch an seinen schweren Hirnverletzungen gestorben: Im Fall des 15-Jährigen, der in Frankfurt am Main starb, liegt nun der Obduktionsbericht vor. Die Polizei sucht derweil nach weiteren Zeugen der Tat.