Der kolumbianische Drogenbaron Daniel Rendón Herrera ist in den USA zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zusätzlich soll der 57-Jährigen eine Geldstrafe in Höhe von 45,7 Millionen Dollar zahlen – umgerechnet 46,4 Millionen Euro. Das teilte das US-Justizministerium mit . Herrera soll mehr als 70 Tonnen Drogen in die USA geschmuggelt haben.