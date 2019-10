Der Zugriff erfolgte am frühen Morgen: Nach einem stundenlangen Einsatz haben Spezialkräfte der Polizei in Brandenburg einen Mann angeschossen, um ihn zu überwältigen. Der 22-Jährige habe in der Nacht auf dem Rastplatz Michendorf Süd an der Autobahn 10 damit gedroht, eine Waffe und Sprengstoff einzusetzen, teilte die Polizei am Morgen mit. Außerdem habe er einen Diensthund mit einem Messer verletzt. Das Motiv des Mannes ist bislang unklar. Die Behörden gehen jedoch offenbar nicht von einem politischen Hintergrund aus.

Der Mann wurde mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Waffe habe sich als Imitat herausgestellt, auch Sprengstoff sei nicht entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der verletzte Diensthund musste notoperiert werden.

Ein Notruf war den Behördenangaben zufolge am späten Montagabend eingegangen, weil sich eine Person mit einer Waffe, einer dicken Jacke und einem Rucksack auf dem Rastplatz aufhalte. Daraufhin rückten Spezialeinsatzkräfte der Polizei mit einem gepanzerten Fahrzeug sowie einer Verhandlungsgruppe an. Erst gegen 4.10 Uhr gelang es den Kräften demnach, den Täter zu überwältigen.

Wegen des Einsatzes wurde das Gebiet laut Polizei zum Schutz unbeteiligter Dritter weiträumig abgesperrt. Der Rastplatz wurde in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) gesperrt. Die A10 wurde um 5.50 Uhr wieder freigegeben, nachdem sie zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen war.