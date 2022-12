Sein Glück verließ ihn am Tag vor Heiligabend. Ein 51-Jähriger fuhr am Freitagabend in Schlangenlinien und konstant mit 90 km/h über die A20, wie die Polizei mitteilte. Eine Funkstreifenbesatzung versuchte, ihn zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Pasewalk Süd anzuhalten.