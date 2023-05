Weil nach einem Lkw-Unfall auf der A27 in Niedersachsen zahlreiche Schweineköpfe auf die Fahrbahn rollten, musste die Autobahn gesperrt werden. Wie die Polizei in Verden mitteilte, war zunächst der 53-jährige Fahrer eines Lastwagens in der Nacht zum Dienstag in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke sowie einem Brückenpfeiler kollidiert.