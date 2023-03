Der Fahrer und mögliche weitere Insassen seien daraufhin in umliegenden Waldstücken verschwunden. Eine groß angelegte Suche mit Hubschrauber, Drohnen und Spürhunden verlief den Angaben zufolge bislang ergebnislos. Die Beamten warnten vor der Mitnahme von Anhaltern in dem Gebiet.

Sprengmittel im Auto entdeckt

Unbekannte Täter hatten zuvor in der Nacht zum Montag zwei Geldautomaten in Oststeinbek in Schleswig-Holstein gesprengt. Der oder die Täter waren dafür in ein Einkaufszentrum eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde Geld erbeutet – die Summe ist unklar. Durch die Sprengung wurden mehrere Geschäfte beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde nicht bekannt. Der Tatort befindet sich an der Grenze zu Hamburg, unweit von der Autobahn 1.