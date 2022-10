Ein 56-Jähriger ist auf der Autobahn 29 bei Oldenburg aus seinem Auto ausgestiegen, von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochnachmittag mit seiner 49 Jahre alten Ehefrau im Wagen samt Anhänger in Richtung Ahlhorn unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit .