A3 bei Aschaffenburg Lkw-Fahrer kocht sich Würstchen auf Autobahn-Seitenstreifen

Ein offenbar hungriger Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 3 in der Nähe von Aschaffenburg ein Würstchen gekocht. "Dass er bei den schnellen Vorbeifahrten ununterbrochen vom Luftzug irritiert wurde, schien ihn genauso wenig zu stören, wie dass er beim kleinsten Fahrfehler eines Vorbeifahrenden in Lebensgefahr schwebte", teilte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in ihrem Bericht mit.

Der Fahrer, der das Würstchen mithilfe eines Gaskochers erhitzte, wurde von den Beamten aufgefordert, den "absolut ungeeigneten Parkplatz" sofort zu verlassen. Außerdem muss er eine Strafe in Höhe von 100 Euro zahlen.