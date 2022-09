»Größeres Trümmerfeld« A3 in Richtung Nürnberg nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht an einer Baustelle auf der A3 in Bayern einen heftigen Unfall verursacht. Die Autobahn musste wegen der Aufräumarbeiten für längere Zeit gesperrt werden.