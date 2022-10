A40 in Bochum Falschfahrerin verursacht tödlichen Unfall auf Autobahn

Eine Falschfahrerin hat am frühen Morgen auf der Autobahn 40 in Bochum einen tödlichen Unfall verursacht. Die 54-Jährige war laut Polizei mit einem Geländewagen in Richtung Dortmund unterwegs – auf der falschen Fahrbahn in Richtung Essen. Gegen 5 Uhr kam es zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Gelsenkirchen-Süd zum Zusammenstoß mit zwei anderen Fahrzeugen.