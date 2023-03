Eine Katze ist auf der Autobahn 66 in Hessen aus einem fahrenden Wagen geworfen und im Anschluss von anderen Fahrzeugen überrollt worden. Es werde wegen eines »grausamen Falls von Tiermisshandlung« ermittelt, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Eine Autofahrerin hatte demnach am Freitag beobachtet, wie eine Katze aus einem Auto heraus augenscheinlich auf die Fahrbahn geworfen wurde.