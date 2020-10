Tödlicher Unfall auf der A66 Flüchtiger Verdächtiger bietet Staatsanwaltschaft Deal an

Die Polizei fahndet nach einem 34-Jährigen, der mutmaßlich an einem Unfall in Hessen beteiligt war, bei dem eine Frau starb. Nun hat der Mann angeboten, sich zu stellen - wenn er nicht in Haft kommt.