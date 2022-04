Politische Diskussionen können durchaus hitzig werden, für einen Mann endete eine solche allerdings deutlich schlimmer: Nach einem Streit über »politische Themen« ist ein 32-Jähriger auf einer Autobahn bei Frankfurt am Main aus einem Auto ausgestiegen und von einem anderen Wagen erfasst worden. Der Mann sei bei dem Unfall am Sonntagmorgen schwer verletzt worden, erklärte die Frankfurter Polizei . Nähere Angaben zum Streitgegenstand machte sie nicht.

Die Moral in der Politik: Warum kommen wir in Debatten nicht mehr zusammen?

Die Moral in der Politik: Warum kommen wir in Debatten nicht mehr zusammen?

Die Moral in der Politik: Warum kommen wir in Debatten nicht mehr zusammen? Von Marc Röhlig

Die Moral in der Politik: Warum kommen wir in Debatten nicht mehr zusammen? Von Marc Röhlig

Als der Fahrgast seinen Chauffeur mit der flachen Hand in den Nacken schlug, endete die Fahrt für ihn. Der Fahrer hielt am Fahrbahnrand, der 32-Jährige stieg aus und überquerte laut Polizei anschließend die Autobahn. An der Mittelleitplanke kehrte er jedoch um und lief über die Fahrbahnen zurück. In diesem Moment erfasste ihn ein Auto, das sich glücklicherweise mit relativ langsamer Geschwindigkeit einer Autobahnauffahrt näherte. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus.