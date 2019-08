In einer Baustelle auf der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel in Niedersachsen hat die Polizei zwei Raser ermittelt, die mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs waren.

Ein 38-Jähriger hatte laut den Beamten seine beiden Kinder und seine Frau an Bord, als er mit Tempo 165 durch eine Baustelle fuhr. Erlaubt war Tempo 80. Ein 46-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis war dort den Angaben zufolge sogar noch schneller unterwegs: Tempo 179 wurde bei diesem Autofahrer gemessen.

Beiden Männern droht der Polizei zufolge eine Geldbuße und ein Fahrverbot.