A7 bei Hildesheim Gullydeckelwurf auf Autobahn – 19- und 21-Jähriger festgenommen

50-Jähriger mehrere Wochen in Untersuchungshaft

Der 50-Jährige komme nicht als Täter in Betracht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dagegen sprächen unter anderem die Aussage einer Zeugin sowie Bilder aus einer Überwachungskamera in der Nähe seines Wohnhauses. Zudem sei kaum vorstellbar, dass er drei jeweils 25 Kilogramm schwere Gullydeckel mit seinem Fahrrad transportiert habe. Der dritte Deckel wurde auf der Brücke zurückgelassen.

Nach der Tat hatte der 50 Jahre alte Verdächtige zunächst mehrere Wochen in Untersuchungshaft gesessen. Er hatte den Wurf von Anfang an bestritten und angegeben, sich einige Zeit zuvor auf der Brücke befunden zu haben. Dort sei ihm ein Fahrzeug merkwürdig erschienen. An einem Deckel wurden zudem DNA-Spuren sichergestellt, die nicht dem 50-Jährigen zugeordnet werden konnten.