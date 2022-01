Kleintransporter auf A7 Zoll stellt in Baden-Württemberg mehr als 400.000 Potenzpillen sicher

Sie befanden sich unverpackt und ohne Beipackzettel in Kartons: In Baden-Württemberg sind in einem Minivan große Mengen Potenzpillen gefunden worden. Der Fahrer will nichts von seiner Ladung gewusst haben.