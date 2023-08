A8 in Bayern Polizisten stoppen illegales Rennen auf Autobahn

Eine zivile Streife der Polizei hat auf der A8 bei Holzkirchen im Landkreis Miesbach ein illegales Autorennen beendet. Am Montagabend gegen 19.50 Uhr seien den Beamten in einem Baustellenbereich auf der Autobahn in Fahrtrichtung München zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit.