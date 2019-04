Nordrhein-Westfalen Mann 500 Meter hinter Auto hergeschleift - zwei Verdächtige gefasst

Grausames Verbrechen an einer Talsperre in der Eifel: Zwei Männer sollen ihr Opfer mit einem Tau an die Anhängerkupplung ihres Kleintransporters gebunden haben. Dann gaben sie laut Ermittlern Vollgas.