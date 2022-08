Wegen des sexuellen Missbrauchs seines Stiefenkelkinds ist ein Mann aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstag vom Landgericht Aachen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Den Fall zeigte eine Sexarbeiterin an, die beim bezahlten Internetchat mit dem Mann plötzlich einen Haarschopf in dessen Schoß gesehen hatte, wie ein Gerichtssprecher sagte. Sie habe danach gefragt, der Mann habe ihr daraufhin das Kind gezeigt.