Privatpatienten im Visier

Gegen die drei hat die Staatsanwaltschaft Berlin nun Anklage wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in 1052 Fällen und des banden- und gewerbsmäßigen Betruges in 1764 Fällen zum Landgericht Berlin erhoben.

Konkret hätten der Internist und der Anästhesist zwischen Januar 2013 und Juni 2018 in einer Praxis in Berlin-Schöneberg bei Privatpatienten wider besseres Wissen das sogenannte Barrett-Syndrom diagnostiziert, heißt es. Bei tatsächlichem Vorliegen eines Barrett-Syndroms kann als mögliche Vorstufe einer Krebserkrankung in Wirklichkeit eine Operation unter Vollnarkose angezeigt sein.