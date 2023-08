In Achern in Baden-Württemberg hat es eine Mutter nicht ertragen, ihren Sohn in einem Polizeiauto zu sehen. Die Frau versuchte, ihren festgenommenen Sohn aus dem Auto zu befreien. Der 21-Jährige war wegen eines Streits mit einer Frau verhaftet worden – nach einer kurzen Flucht zu Fuß und unter großer Gegenwehr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.