Ab dem 31. Mai muss sich der berühmte Kinder- und Modefotograf Achim Lippoth gegen den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Köln verteidigen, berichtet das »Zeit Magazin« . Der Fotograf sitze seit mehr als neun Monaten in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Köln liste in ihrer Anklageschrift 17 Taten auf. Sie werfe Lippoth zwölf Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch sowie vier Fälle von sexuellem Missbrauch vor, in einem Fall gehe es um den Besitz von kinderpornografischem Material.

Der 54-Jährige zählt zu den renommiertesten Kinderfotografen der Gegenwart. Lippoth fotografierte Werbekampagnen mehrerer großer Firmen, ebenso wie für Medien, darunter der SPIEGEL und das »Zeit Magazin«, das nun die Vorwürfe enthüllt. Mit seinen Bildern gewann er beim wichtigsten Werbefestival der Welt in Cannes fünf Löwen, das von ihm gegründete Kindermodemagazin »Kid's Wear« wurde mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet. Oft schien er die Rollen von Kindern und Eltern zu reflektieren. Seine Website ziert ein Beitrag für das »New York Magazine« zur Erziehung von Jungen in Zeiten von MeToo.

Laut Anklageschrift reichen die Taten dem Bericht zufolge von 1999 bis in den Juni 2021. Betroffen sollen insgesamt sechs Kinder sein, die zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen sieben und 13 Jahren alt waren. Alle sollen für ihn in der Vergangenheit als Kindermodels gearbeitet haben.

Auf ein Engangement fällt im Licht der Vorwürfe ein besonderer Schatten: Lippoth fotografierte auch eine Kampagne gegen sexuellen Missbrauch für die Nichtregierungsorganisation Innocence in Danger. Der damalige Slogan: »Sexually abused children are betrayed by someone they trust.« (Sexuell missbrauchte Kinder werden von jemandem betrogen, dem sie vertrauen.)