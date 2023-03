Acht Jahre und neun Monate Haft Der 10-Millionen-Euro-Betrug mit Corona-Testzentren

Während der Pandemie gab es allein in Berlin rund 2500 Teststellen. Jeder der wollte, durfte mitmachen und es wurde betrogen, wie sonst nirgendwo in Deutschland. Allein Kemal C. hat 10 Millionen Euro ergaunert.