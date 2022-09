Syed war im Jahr 2000 wegen Mordes an seiner Ex-Freundin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er hat stets seine Unschuld beteuert. Am Montag wurde der inzwischen 41-Jährige dann aus der Haft entlassen. Noch im Gerichtssaal wurden ihm unter dem Applaus von Zuschauern die Handschellen abgenommen. Die »Serial«-Produzenten kündigten kurz danach an, schon am Dienstag eine neue Folge zu dem Fall herausbringen zu wollen.